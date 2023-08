ERITI JULTUNUD ⟩ Soome koristaja riisus klientidelt kümneid tuhandeid eurosid, vanim ohver oli 104-aastane

Politsei ütleb oma pressiteates, et kriminaaluurimine algas eelmise aasta novembris pärast esimest kuriteoteadet. Kuriteoteate esitanud ohver arvas, et varguse taga peab olema keegi tema majapidamist kraaminud koristajatest.

Uurimise käigus sai politsei teada, et võimalik kurjategija on olnud aastaid koristusteenuseid pakkuva ettevõtte ridades ja seega pannud toime kümneid seadusrikkumisi. Politsei ettevõttel süüd ei näe.

Politsei on registreeritud kokku 13 kuriteoteadet, millest 11 puhul on tegu varavastase kuriteoga ning kahel puhul pettusega. Kuritegude sihtmärgiks on olnud eakad inimesed, neist vanim oli varguse toimepanemise hetkel 104-aastane.