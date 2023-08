PAREM KARTA KUI KAHETSEDA ⟩ Kortermaja vajab kindlustust ka siis, kui ühistu pole laenu võtnud

PZU Kindlustuse varakahjude grupi juhi Marge Habakuke kinnitusel kohandub korteriühistule kui juriidilisele isikule ettevõtte varakindlustus, mis kaitseb muu hulgas nii tulekahju, veeavarii, murdvarguse, vandalismi, tormi kui ka üleujutuse eest. Kui korteriühistu on võtnud näiteks renoveerimiseks laenu, siis on hoone kindlustamine kohustuslik, kuid kortermaja kindlustamisele tasub mõelda ka siis, kui ühistul laenukohustusi ei ole.

«Oleme näinud juhtumeid, kus katuse eterniit on asendatud plekiga, kuid aluskonstruktsioon jäetud muutmata ja täiendavad kinnituskohad tegemata. Kuna plekk on eterniidist kergem ja võtab hõlpsasti tuule alla, siis ongi katus majalt lendu läinud,» lisas ta.

Esmaspäeval Saaremaad tabanud hiidrahe valguses tõi Habakukk välja, et kui kortermaja on kindlustatud, siis vastava kaitse olemasolul hüvitab kindlustus ka rahekahjud, olgu siis viga saanud katus, aknad või fassaad. «Rahe näol on sarnaselt paduvihma ja tormiga samuti tegemist loodusjõuga, mille tekitatud kahjude vastu on võimalik korteriühistul ennast kindlustada. Kindlustuse puudumisel võib rahekahjude kõrvaldamine minna ühistule ja maja elanikele üsna kalliks,» rääkis ta.