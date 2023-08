NÄDALA RETSEPTID ⟩ Oma tomat on parim

Magusküps oma aia tomat ja sibularattad – nii mõnigi hobi- ja profikokk peab seda üheks Eesti suveköögi ideaalpaariks, kus kübeke soola ja pipart ei tee samuti kurja. Kui igatsete vahelduseks taldrikule lõunapoolse Euroopa meeleolu, võib rännata Itaaliasse ja tomatit sealse köögi tava järgi salatiks sättida. Just seal, nagu ka Hispaanias ja Prantsusmaal, hakati Lõuna-­Ameerikast Euroopasse toodud tomatit toiduks tarvitama esimesena, kusagil 18. sajandi paiku. Eestis jõudis tomat toidulauale alles möödunud sajandi alguskümnenditel.

Itaalia omaaegne filmidiiva Sophia Loren kõneleb oma aastaid tagasi ilmunud kokaraamatus, kuidas eestlastelegi tuttav salat tomatist ja poolpehmest mozzarella juustust vallutab suviti kogu Itaalia. Siis on kohalike tomatite kõrghooaeg ja just küpselt maitsevad need kõige mahlasemalt ja magusamalt. Sama kehtib Eestis: koduaia või kohalike talunike kasvuhoone värsketest tomatitest salatid maitsevad kõige hõrgumalt.