NÄDALA RESTORAN ⟩ Sibulad kolisid city’sse

Kui välja arvata see, et kokad lasevad sama hoogsalt mõttel lennata ja mängivad osavalt maailmaköögi, eriti Aasia mõjudega, puhuvad menüüs valdavalt uued tuuled. Mõnda vana tuttavat kohtame toidukaardil siiski: Kolme Sibula sametpehme, poorne ja seemnetega majasai, samuti võeti vanast köögist kaasa «sibulate» kuulus raamen. Ent jaapanipärase tihke puljongiga raameni valmistamiskunsti timmitakse uues kohas veel täiuslikumaks ja originaalsemaks. Selleks toodi Jaapanist isegi õige raamenimasin, kuuleme pererahvalt, kes aeg-ajalt laudades käib ja lahkelt selgitusi jagab. Masin vormib nuudlid jahus gluteeni venitades kreemisemaks ja maitseküllasemaks, nisusordid aga on kohalikud ja need jahvatatakse siinsamas. Nagu keedetakse ka kauakeenud erimaitselised rammuleemed ja vormitakse lisandid. Muidugi, lähenemine Jaapani kausiroale on tunduvalt ekstravagantsem ja omanäolisem kui ehk jaapanlastel kombeks. Proovime!