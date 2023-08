5 LIHTSAT SAMMU ⟩ Puugihammustuse ennetamiseks toimi just nii

Kuumadele suveilmadele võib sel aastal ilmselt head aega öelda, kuid hoolimata soojakraadide kadumisest on puugid endiselt liikvel. Ekslik on arvata, et puugid levivad vaid metsas. Tegelikkuses on puugid liikvel ka koduaias, linnapargis kui ka niitudel.

Puugihooaeg algab Eestis tavaliselt aprillis ning kestab novembrini. Talvel on puugid küll talveunes, kuid soojemate talvede puhul on puuki võimalik kohata ka jaanuaris-veebruaris. Puugid kolivad oma talvituspaigast välja, kui keskmine õhutemperatuur tõuseb üle 5 kraadi. Seetõttu võiks vaktsineerimisele mõelda juba talvel või varakevadel. Enamasti eelistavad puugid niiskeid, varjus olevaid ning kõrgema taimestikuga alasid.

«Kuigi tavaliselt võib leida puuke karja- ja heinamaadelt ning metsaservadelt, on suuremad aiad ning linnapargid samuti puukidele väga sobilikuks elukohaks,» sõnas kindlustusselts Gjensidige Eesti esindaja Raido Kirsiste. Puuk ise haigusi ei põe, vaid saab haigusetekitajad loomadelt, kellelt ta verd imeb ning levitab viiruseid ja baktereid ühelt organismilt teisele. «Kuigi kõik puugid ei ole haigusekandjad, esineb puugihaigusi Eestis päris palju ning seetõttu on oluline ennast puugihammustuste eest kaitsta ning peale hammustust hoolikalt jälgida,» sõnas Kirsiste.

Viiruseid ja baktereid eritab puuk sülje kaudu, mida ta kasutab ka looma või inimese nahale kinnitumiseks. Mida kauem puuk keha külge kinnitub, seda rohkem haigusetekitajaid ta inimesele üle kannab. Puuk tuleks kehalt võimalikult kiirelt eemaldada, et vähendada puugihaigustesse nakatumist. Kuna Eestis on puukentsefaliidi levik kõrge, siis tuleks kindlasti ennast antud haiguse vastu vaktsineerida iga kolme kuni viie aasta järel. Alati ei pruugi eemaldatud puuk haigust edasi kanda, kui aga on halvenenud enesetunne, on tekkinud palavik ning valgustundlikkus, hammustuskoht punetab ja on paistes või on tekkinud laienev punetav laik, tuleks kindlasti pöörduda perearsti poole.