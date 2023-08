Hortensiad eelistavad kasvamiseks poolvarjulist kasvukohta ning niisket ja viljakat mulda, ent saavad piisava mullaniiskuse korral hakkama ka lauspäikeses. Suurele veevajadusele vihjab ka nende ladinakeelne nimi – Hydrangea. Kuivas ja liivases lahjas mullas hortensiad edeneda ei taha, õitsemise vähesus või selle puudumine on tavaliselt märk veenappusest. Põuastel suvedel tuleb taimi kindlasti kasta, sest neil on suured lehed ja pinnalähedane juurestik. Ühe taime kohta arvestatakse kastmiskorraks umbes 30–40 liitrit vett. Teada tasub ka seda, et taimed võistlevad vee ja toitainete pärast teiste taimedega, seepärast ei taha hortensiad kasvada ka teiste puude all.