HOOLI JA HOIA ⟩ Eestis on oht selle taimekahjustaja levikuks

Euroopa Toiduohutusamet ja Euroopa Komisjon alustavad Eestis taimetervise kampaaniat. Oluline on, et me ei tooks reisidelt kogemata koju ohtlikke taimekahjustajaid. Taimekahjustajate mõju võib olla aga laastav nii majandusele kui keskkonnale. Näiteks bakter Xylella fastidiosa on hävitanud Itaalias Apuulia piirkonnas miljoneid oliivipuid ning selle levikut on tuvastatud ka mujal Lõuna-Euroopas.

Eestis on risk viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora) levikuks, mis on ohtlik teatud viljapuudele ja dekoratiivtaimedele. «Alates 2005. aastast on meil selle bakterhaiguse osas ka kaitstava piirkonna staatus, mis tähendab, et antud taimekahjustaja hetkel siin ei esine, kuid soodsate kliimatingimuste korral ja kindlate kultuuride kasvatamise tõttu on oht selle levikuks,» rääkis Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna juhataja Riina Koidumaa.

Taimekahjustajate varajaseks avastamiseks viib Põllumajandus- ja Toiduamet igal aastal läbi karantiinsete taimekahjustajate seireid. «Seireid viiakse läbi selliste karantiinsete taimekahjustajate puhul, mis Euroopa Liidus teadaolevalt ei esine või on piiratud levikuga, kuid mille laiema puhangu korral nähakse ohtu kohalikele taimedele ja läbi selle keskkonnale ning majandusele. Viljapuu-bakterpõletiku kõrval on teisteks olulisteks ja kõrge levikuohuga taimekahjustajateks putukkahjurid saare-salehundlane (Agrilus planipennis) ja aasia sikk (Anoplophora glabripennis), keda Eestis veel leitud ei ole,» lisas Koidumaa.

«On oluline, et inimesed oleksid teadlikud sellest, kuidas nende tegevus, näiteks välisriikidest taimede või seemnete ostmine ja koju toomine, võib mõjutada meie taimede üldist tervist,» ütles Koidumaa ja lisas, et Euroopa ühiskampaania on väga tervitatav, sest aitab suurendada üldist teadlikkust sellest probleemist.

Kuidas kaitsta taimetervist?