Lõuna-Euroopa riigi lastevanemad kurdavad, et Leedu päritolu kartulikrõpse müüakse nilbetes pakendites, mis ei ole laste silmadele sobilikud, vahendab GreekCityTimes. Tõepoolest, pakendeid kaunistab fraas «18+ adults only» ehk tõlkes 18+ ainult täiskasvanutele ning vastavalt tootele lubatakse, et see maitseb kuis mees- või naissuguorgan.