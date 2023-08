Tomatid ei anna vilja? Asi võib olla nende naabrites!

Tomatite viljakust mõjutab terve entsüklopeediapikkune nimekiri erinevatest teguritest, kuid kas olete mõelnud sellele, et nende kasvu mõjutab ka see, mis taimi te tomatite kõrval kasvatate. Teatud taimed pärsivad tomatitaimede arengut ning mõjuvad viljakusele laastavalt. Siin on viis aiasaadust, mida tomatite naabruses kasvatada ei tohi.