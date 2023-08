ON, MIDA OODATA ⟩ Pärnusse kerkib esimene nutikas kortermaja

Arenduse eest vastutava Miston Capitali arendusjuhi Kuldar Kirikali sõnul on Rannaniidu maja disainitud vastama koduostjate kõrgetele ootustele. «Näeme oma igapäevatöös, et Pärnus on ka praeguses turuolukorras arvestatav nõudlus uusarenduste järele ning koduostjad on väga teadlikud – hinnatakse nii materjalide kvaliteeti kui ka hoone ökonoomsust ja jätkusuutlikkust: näiteks on A-energiaklass muutunud turul uute hoonete puhul kindlaks standardiks,» sõnas Kirikal.

Põhirõhk nutikatel lahendustel

Mais 2024 valmivas Rannaniidu majas saab olema 11 korterit. Maja küte, jahutus, ventilatsiooni, õhukvaliteedi, turva- ja fonosüsteemid on kaugjuhitavad korteri- ja ruumipõhiselt ning lähtuvad ökonoomsuse põhimõttest. «Arendajate ja koduostjate jaoks on prioriteet, et uued hooned oleksid jätkusuutlikud – seda põhimõtet peame maja iga detaili juures silmas. Nii on näiteks korterites maast laeni aknad, et kasutada maksimaalselt ära päevavalgust. Maja katusele paigaldame päikesepaneelid, millest tekkivat tootlikust saab kasutada korteriühistu üldkulude vähendamiseks. Loomulikult on ka igale korterile tagatud elektriauto laadimise võimalus,» kinnitas Kirikal.