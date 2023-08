EKSPERT ⟩ Päikesepaneelide juurde võiks lisaks hankida selle nutika lahenduse

Praegu on Eestis päikesepaneelide hulk juba selline, et nendega katab ära nädalavahetuse tarbimise sel ajal, kui tööstused seisavad. Samas on aga elektrihind vahepeal märgatavalt langenud. «Ilmselt on see hetkel veidi üleinvesteeritud valdkond, kus äriplaanid on tehtud kõrgemate hindade peale kui praegu makstakse,» nentis Julge. «Projekte on tehtud vähemalt kolme- kuni neljakordsele Eesti tarbimisvajadusele ja kui kõik need teoks saaksid, siis on selge, et päikesepaistelise ilmaga pole seda võimsust kuhugi panna.»