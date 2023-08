VANA KOHTUB UUEGA ⟩ Mari-Liis Iloveri 3 soovitust taasiseseisvumispäeva peolauale

Esmalt tuleb veisekeel keeta. Selleks pane liha potti, kata veega. Lisa terved mugulsibulad ja kõik maitseained. Aja vesi keema, koori vaht. Keeda keelt 2-2,5 tundi tasasel tulel. Jälgi, et liha oleks veega kaetud. Kui tarvis, lisa veidi vett. Kui keel on noaga katsudes pehme, tõsta ta kuumast leemest, kasta korraks jääkülma vette ja koori kare nahk. Lõika ära võileibade tegemiseks vajalik jupp (u 100 g) ja pane ülejäänud keel terve tükina leeme sisse tagasi. Tõsta külmkappi, kust saad vajadusel ka järgnevatel päevadel viile lõigata ja kasutada kas salatites või võileival. Veisekeelt on võimalik osta ka eelvalmistatult.