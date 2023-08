Mark Zuckerberg avaldas, milline on tema McDonald'si tellimus – see lõppeks enamikele toidukoomaga!

Hiljuti Twitteri ehk X'i alternatiivi Threadsi lansseerinud Zuckerberg avaldas oma uhiuuel platvormil, milline on tema McDonald'si tellimus. Etteruttavalt võib öelda, et süüa jaksab Meta juht palju. Pole ka ime, et Zuckerberg on viimase aastaga kõvasti lihasmassi kasvatanud ja kaalu üleüldiselt juurde võtnud.