Mükoloog vastab: miks tuleb korjata seeni korvi mitte kotti

Ta tuletab meelde, et see osa, mille me korvi pistame, on tegelikult vaid imepisike osa suuremast organismist. «Seen ise on mullas, kõdunevas puidus, langenud lehtedes ja okastes,» ütles Dāniele ning selgitas, et seene nii-öelda nähtamatu osa ehk mütseel on nagu suur ruutkilomeetrite laiune ämblikuvõrk.