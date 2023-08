HAMBAARST HOIATAB ⟩ See jook võib su hambad tuksi keerata

Kohvil võib olla nii positiivne kui negatiivne mõju suuõõne tervisele. Suurbritannia Questi hambakliiniku juhtiv hambaarst Payal Bhalla ütleb, et kohv võib tekitada jäädavaid kahjustusi meie hammastele. Muu hulgas võib see põhjustada suukuivust, halba hingeõhku ja ka plekke hammastel.

«Positiivse poole pealt võib öelda, et kohv sisaldab antioksüdante, mis võivad olla kasulikud igemete tervisele ja vähendada suuhaiguste riski,» nendib Bhalla.

Bhalla paneb ühtlasi südamele, et kohvi ei tohiks liiga aeglaselt juua, kuna sellega pikeneb hammaste kokkupuude happeliste koostisosadega. Samuti ei ole paslik see liiga kiirelt alla kulistada, sest see võib südame puperdama panna.