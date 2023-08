IGA ASI KULUB ⟩ Kuidas pikendusjuhtmeid ohutult kasutada?

Pikendusjuhtmed on G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala sõnul mõeldud pigem ajutiseks kasutamiseks, mitte keedukannu, boileri või teiste seadmete pidevalt vooluvõrgus hoidmiseks.

Isetegevus ei ole pikendusjuhtmete puhul asjakohane lähenemine. Vältida tuleb vigastatud (muljutud, sulanud, rebenenud, teibitud) isolatsiooniga või korpusega pikendusjuhtmete kasutamist. Samuti ei tohi pikendusjuhtmeid kasutada kohtades, kus need võivad saada vigastusi, näiteks ukseavades ja vaipade all.

Rullpikendusjuhe tuleb enne kasutamist poolilt maha kerida, et vältida pikendusjuhtme kuumenemist. Oluline on, et sisetingimustesse mõeldud pikendusjuhtmeid ei kasutataks välitingimustes, kuna seadme konstruktsioon ei pruugi sellisel juhul enam elektriohutust tagada.