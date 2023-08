KUURORTLINN KUTSUB ⟩ Aasta suurim öölaat tuleb taas!

Laupäeval, 19. augustil on ainulaadne festival kuurortlinnas Narva-Jõesuus, Aia tänaval, kus mereni on sadakond sammu. Laat läheb lahti laupäeval kell 19:00 ja müügikohad pakitakse kokku alles pühapäeva esimestel tundidel.

Öölaadad, kus lõkete- ja tõrvikutevalgus muudab ümbritseva lausa müstiliseks, on Narva-Jõesuus olnud väga populaarsed ja siia on leidnud tee peale kohalike elanike nii naaberlinnade – Narva ja Sillamäe inimesed kui ka huvitavate elamuste huvilised kogu Eestist. Linna paljudes majutusasutustes puhkavad inimesed on öise seiklusega samuti väga rahule jäänud, on ka neid, kes oma puhkuse spetsiaalselt sellele ajale on sättinud.