PILK PEALE ⟩ Selgunud on Verevi rannahoone arhitektuurikonkursi parimad tööd

Üheksa hulgast võidutööd välja sõeluma hakates lähtub žürii peamiselt sellest, et lahendus arvestaks Elva linna ja Verevi järve kohaliku eripära ja miljööga. Oluline on, et lahendus rikastaks piirkonda ning vastaks lähteülesandes esitatud ruumiprogrammile ja mitmefunktsioonilisusele. Lahendus peab arvestama Verevi järve ja rannaala loodusliku keskkonnaga ning säästva planeerimise põhimõtete ja inimmõõtmelisusega.

Elva vallaarhitekt Jaanika Saar sõnab, et žüriil oli väga hea meel, et võistlusele laekus suur hulk heal tasemel töid, mille hulgast valida: «Mitmete tööde puhul on tajuda, et autorid on ära tunnetanud elvaliku miljöö eripära, sest tulevasel rannahoonel on lisaks funktsionaalsetele eesmärkidele ka erakordne ruumiline mõju.»