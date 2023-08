PUUST JA PUNASEKS ⟩ Millised võimalused on noorel soetada kinnisvara?

Kui koduostuks vajalik sissemakse on olemas

Kui arvestatav summa koduostu omaosalust on olemas, siis see on juba pool võitu. Mõistagi vaadatakse ka taotleja üldist maksevõimet ning hinnatakse, kas ollakse suutelised igakuiselt laenu tagasimakseid tegema. Muuhulgas jälgitakse, et kliendi kohustuste hulk ei läheks sissetulekutega võrreldes liiga suureks.

«Kui pangalaenu taotlejal on need tingimused täidetud, siis on võimalik pöörduda panga poole konkreetse kodulaenu sooviga. Kodulaenu saab taotleda maksimaalselt 30 aastaks ning see tähendab, et pangale tuleb tasuda iga kuu kindlaks määratud summa. See toimub umbes samamoodi nagu siis, kui maksad korteriomanikule üüri, kuid nüüd maksad hoopis pangale ja lõpuks saab kodu päriselt endale,» lausus Koplimäe.

Kodulaen kui kauge perspektiiv

Isegi kui praegu kodulaenu sissemakse ning võimalus oma esimest kinnisvara osta veel puuduvad, siis ei tasu pead norgu lasta – oluline on teadmine, mida on tarvis ja eesmärgi seadmine, kuhu soovitakse jõuda.

«Kui plaan on osta kinnisvara mõne aasta pärast, tuleks hakata selleks valmistuma juba varakult. Üks võimalus on luua spetsiaalne kogumishoius, kuhu saab oma tulevase kodu jaoks regulaarselt raha koguda. See on koduostuks raha kogumiseks mõistlik lahendus, sest hoiustades kasvatab raha ennast ise ning nii koguneb sissemakse summa isegi pisut kiiremini,» tõi Koplimäe välja.