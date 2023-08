KÜLLUSE AEG ⟩ Peipsi ääres ootab sel nädalavahetusel 175 kilomeetrit maitseelamusi!

Peipsi ääres on praegu kõige külluslikum aeg, mil valminud on kõikvõimalikud aia-, metsa ja põllusaadused ning kõigest sellest valmistavad 50 pop-up restorani Vasknarvast Saaboldani oma parimaid retsepte külastajate rõõmustamiseks. Lauale jõuavad näiteks tint, viidikas, luts, haug, koha, ahven, rääbis, latikas erinevatel viisidel; metsaseened nii pirukates, suppides, salatites kui ka pelmeenides; lihasõpradele on sel aastal valik maitseterohke, sest võimalus on proovida härjasabasuppi, kopra-, lamba-, metssea-, metskitse-, hirve- ja põdraliha, vutti, veisepõske, wähja suppi. Kõigele sellele seltsiks oma aedadest ja põldudelt maitsvad lisandid ning magusad perekonnaretseptid või moodsamad desserdid.