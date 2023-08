PIILU SISSE ⟩ Palju kriitikat saanud elustiiliguru Gwyneth Paltrow avas oma külmiku ukse

Näitleja elustiilibrändi Instagrami kontole laetud videos näitab Paltrow oma külmiku sisu. Videos tunnistab Paltrow, et tegi enne kaamera saabumist külmiku korda. Ta lisas, et seal olevad tooted pole külmikusse paigutatud ilu pärast, vaid tegemist on tõepoolest asjadega, mis seal juba enne kraamimist olid.