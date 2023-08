VASTUOLULINE IDEE ⟩ Pensionärid koligu majadest välja, et teha ruumi noorperedele

«Saksamaal on palju elamispinda, kuid mitte piisavalt kortereid. See tähendab, et mõnel inimesel on elamispinda rohkem, kui tal vaja, ja vastupidi,» selgitas Schröder Bildile. Muu hulgas soovib ta, et eakad üüriksid oma majad peredele õiglase hinnaga ja saaksid vastutasuks korteri üürimisest tekkiva kulu maksudest maha arvestada.

Pereminister Lisa Paus (54, rohelised) on ideele avatud. «Minu arvates on abiks kõik ideed, mis käsitlevad asjaolu, et elamispinda on vähe, eriti suurlinnades,» ütles ta Bildile ning lisas, et ootab edasisi arutelusid.

Sotsiaaldemokraatliku partei eluasemeekspert Bernhard Daldrup (67) kinnitab, et seenioride kolimise hõlbustamine on poliitikute pead vaevanud pikalt. Milles seisneb probleem? Takistusi on mitmeid, alates alternatiivse elukoha olemasolust kuni sotsiaalse keskkonnani. Kui oled aastakümneid elanud ühes kohas, ei soovi sellest kaugele kolida, eriti vanas eas.