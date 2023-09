Mida sümboliseerib mõiste kodutunne sinu jaoks? Kuidas lood kodutunnet, nii Eestis kui välismaal?

See on küsimus, millega olen viimasel ajal päris palju pead vaevanud, kuna elan põhimõtteliselt kahe linna vahel, on kodutunde tekitamine ülimalt oluline. Pigem tekib kiire kodutunne rutiinidest. Minu jaoks on kokkamine väga maandav ja kodutunnet loov tegevus. Ja muidugi võtta aega, et näha inimesi, kes on lähedased. See on vist kõige olulisem kodutunde loomisel.