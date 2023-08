PORTAAL ⟩ Selles maakonnas on pakkumisel kuus korda rohkem kortereid kui aasta tagasi

Nii mitmeski maakonnas on korterite müügipakkumiste arv lausa mitmekordistunud. Põlva maakonnas on tänavu kortereid lausa kuus korda rohkem kui aasta tagasi.

Suurenev pakkumiste arv on kasvatanud konkurentsi kinnisvaramüüjate vahel. Nii on korterite müügipakkumiste hinnad enamikus Eesti maakondades tulnud aastatagusest allapoole. Maakondade lõikes suuremad korterite müügipakkumiste hinnalangused kinnisvaraportaalis KV.EE ulatuvad tähelepanuväärse 20-30-40 protsendini.

Hoopis huvitav on aga tõdemus, et kui korterite müügipakkumiste hinnad kinnisvaraportaalis KV.EE maakondade lõikes on valdavalt languses, siis maakonnakeskustes on korterite müügipakkumiste keskmised hinnad aastatagusega võrreldes valdavalt pigem kerkinud.