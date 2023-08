Tervita sügist suurpuhastusega: viis nippi kuidas kodu kooliajaks puhtaks saada

Selleks, et vältida koristustegevuste alla mattumist, tuleks esmalt paika panna koristusplaan ja mõelda välja, kust koristamisega pihta hakata. Suurpuhastus ei pea olema ühe päeva töö, tunduvalt mõistlikum on koristada tubade kaupa. See annab võimaluse oma aega paremini planeerida ning muudab koristamisprotsessi lihtsamaks ja meeldivamaks.