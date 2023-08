Kas teadsid? Konservi saab avada ka supilusikaga!

Kindlasti on nii mõnigi meist proovinud konservi ilma avajata avada. Muidugi saab seda teha noaga, kuid selle tera on ohtlik ning võib murduda. Õnneks on YouTube kasutajal DaveHax'il jagada väga kasulikku nippi, kuidas konserv hoopis lusikaga avada.

Vaja on haarata lusikast kõvasti kinni ning muljuda see konservi kaane sisse. Seejärel tuleb lusikat kasutades lõigata kaan lahti ja konserv ongi avatud. Nipijagaja hoiatab, et sedasi avatud konservi kaane ääred on väga teravad, seega ole ettevaatlik.