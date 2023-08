VÕTMEKÜSIMUS ⟩ Kas kinnisvaraturg hakkab sügisel kosuma?

Kinnisvaraturg on praeguseks olnud madalseisus juba aastajagu. Ehkki elukalliduse tõus ja kõrged laenuintressid pole kuskile kadunud, on inimesed siiski optimistlikumad ja häirivate muutustega kohanemas. See kajastub ka kinnisvaraturul, kirjutab Pindi Kinnisvara tegevjuht Darja Sudarinen.

«Kindlasti ei saa väita, et majanduslikult keerulised ajad läbi oleks, kuid kardetud suurem hinnalangus on praeguste märkide kohaselt siiski meist mööda läinud,» tõdes Sudarinen.

«Ehkki osadele ebameeldiv, siis mullu alanud elukondliku kinnisvara hinnakorrektsioon oli tegelikult vajalik, sest suuremate linnade korterite hinnad ei olnud enam lõviosale ostjatele üldse taskukohased. Aastatel 2020-2022 väldanud kiirele tõusule järgnes eelmise aasta sügisel ja talvel kuni 20 protsendiline langus, kuid viimaste kuude jooksul on see peatunud,» kinnitas ta.

Sudarinen ütles, et tehinguaktiivsus pole küll hetkel ülearu kõrge, ent sügis annab selleks täpsema indikatsiooni. Suvel on tema kinnitusel tehinguid alati vähem, aga positiivse poole pealt tuleb tõdeda, et vähemalt aktiivne huvi kinnisvara soetamise vastu on uuesti ülespoole rühkimas.