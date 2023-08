EKSPERT ⟩ Need on sel sügishooajal kolm peamist soovitust koduostjatele

Nagu vahetuvad looduses aastaajad, on ka kinnisvaras omad hooajalised trendid, millega tasub koduostjatel end sügishooaja hakul kurssi viia, räägib 1Partner Kinnisvara analüütik Elia Vääri.

Elia Vääri sõnul on sel sügisel Tallinna korteriturul tõenäoliselt üle aastate parim valik. «Turg oli terve eelmise sügistalvise perioodi rahulik ning nii on igas segmendis täna olemas valik. Samas on viimased kuud olnud selgelt aktiivsemad. Nii tasubki koduotsingud puhkuselt naastes kohe uuesti käima panna, sest selline olukord ei pruugi kaua ei kesta,» annab Vääri oma hinnangu eelseisvale sügisele. Elia Vääri sõnul ei suuda tõenäoliselt keegi täna täpselt prognoosida, millisest kaubast esimesena puudus võib tulla, kuid on üsna kindel, et üha kasvav turuaktiivsus peagi valikut kahandab.

Teine konkreetne soovitus on osta täpselt nii palju, kui päriselt tarvis. «Hinnad ei ole tuntavalt langenud ja vaevalt ka langevad. Seega, kui tegu ei ole just miljonäriga, siis tasub igal koduostjal väga täpselt kaaluda kui mitut tuba ja ruutmeetrit uues kodus ikkagi tarvis on. Tänaseid hindu vaadates tõstab iga nii-öelda tarbetu ruutmeeter teie kodulaenu suurust mitme tuhande euro võrra,» selgitab Vääri ning meenutab, et unustada ei tohi ka kaudkulusid, nagu transport või vanemate hoonete puhul erinevad parendustööd.