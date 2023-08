Hobiaednik leidis loodusliku vahendi, millega nälkjaid aiast tõrjuda

Nälkjaid saab tõrjuda mitmel erineval viisil, kuid paljud neist eeldavad kemikaalide kasutamist, mis käib enamikele aednikele vastu karva. Kui need tegelased juba aeda kolinud ja maiustamas, ei jää muud üle kui need käsitsi kokku noppida ja hävitada. Seega ongi oluline teha nii, et nälkjad sinu aeda ei tuleks.