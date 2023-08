NÄDALA RETSEPTID ⟩ Millist kooki homsel pidupäeval küpsetada?

Suvikõrvits passib ideaalselt ka koogitaina sisse, ütleb arvukate kokanduskogumike autor ja Eesti Naise köögitoimetaja Lia Virkus. Nii soovitabki ta homseks iseseisvuse taastamise aastapäevaks küpsetada mahlakat küpsetist, kuhu lisaks kakaopulbrile käib riivitud suvikõrvits – see on üks tema uuema aja koogilemmikutest. Kes aga igatseb peomeeleolus kümnenditetagusele retrolainele, proovigu Virkuse turbakooki, mida tehti tema lapsepõlvekodus tihti ja mis ilmus ka tema nostalgiatoitude raamatus. «Seda kooki küpsetasid vanaemad, siis emad ja nüüd meie. Tõeline nostalgiaretsept ja ikka ülimaitsev, ega muidu poleks see juba kolmandat põlvkonda käigus,» kiidab ta.