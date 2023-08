NÄDALA AED ⟩ Kas võõras on halb?

Võõrliik iseenesest ei tähenda automaatselt seda, et taim oleks miskitpidi halb või see tuleks lausa hävitada. Puudest-põõsastest loetakse meil pärismaiseks umbes 70 liiki. Meil armastatud hobukastan näiteks nende hulka ei kuulu, sest ta on toodud Eestisse pärast 18. sajandit, samuti ei saa öelda, et linnade haljastuses nii laialt levinud läänepärnad oleksid pärismaised. Ometigi ei hakka keegi neid hävitama. Muutused, mille tagajärjel siinkasvatatavate liikide ring ahtakesemaks tõmbub, toimuvad meist sõltumatult nagunii – näiteks pärismaist jalakat hävitab massiliselt jalakasurm ja saari saaresurm. Ei ole võimatu, et liigid, kes meil varem külmakartlikkuse tõttu ei edenenud, võivad tulevikus siin kenasti kasvada. Märke sellest juba on.