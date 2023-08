Mehhikopärane koolilõuna lõppes Kagu-Soome õpilastele nukralt

Pea 55 tuhande elanikuga linnas tähendati enam kui 200 õpilasel ja umbes tosinal haridustöötajal toidumürgituse sümptomid. Linn andis pressiteates teada, et õpilastel ja töötajatel tekkisid sümptomid pärast seda, kui nad kolmapäeval lõunaks pakutud tortillasid sõid.

Mikkeli keskköögis, mis toitlustab pea kõiki linna koole, valmistati üle 4000 tortilla, mis jagati koolide vahel laiali. Mõned õpilased kirjeldasid, et tortillad maitsesid nagu seep. Mitmed õpilased hakkasid end kohe pärast nende söömist halvasti tundma ja mõned oksendama. Pressiteates märgitakse, et kedagi ei ole haiglasse viidud ja sümptomid on kerged.