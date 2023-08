SEGADUS VOODIS ⟩ Paari veider magamiskorraldus jahmatab inimesi

Tegelikult ei võta abielupaar voodis ette midagi enneolematut, kuid kindlasti ei ole kõik inimesed nende käitumisega päri. TikTokki videoid postitav paar sõnas, et nad vahetavad igal õhtul voodipooli ning neil pole kunagi olnud voodis kindlat poolt, kus nad eelistavad magada, kirjutab Tyla.

Üllataval kombel on nende magamisharjumused sotsiaalmeedias palju segadust tekitanud ning inimesed ei mõista, kuidas on võimalik sel viisil rahulikku und nautida. Mõned inimesed on lausa öelnud, et see on kõige hullumeelsem asi, mida nad kunagi kuulnud on, sest enamasti on koos partneriga voodit jagavatel inimestel üsna tihti enda lemmik voodipool.

Paar postitas TikTokki video, milles nad selgitasid, miks neil selline magamiskorraldus on ja soovisid teada, kuidas teised inimesed sellesse suhtuvad. Nende video alla jäetud vastuste põhjal selgus, et mitte keegi ei nõustu nende ebatavalise voodieluga ning paari paljastus tekitas paljudele suurt šokki ja õudust. Kuigi paar sai sotsiaalmeedias kõvasti kriitikat, on nad ise oma harjumusega väga rahul ning väidetavalt on ka nende suhe heas seisus.