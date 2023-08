PILDID ⟩ Rõuge vallas müüakse korteri hinnaga mõisa

Luutsniku mõis (saksa keeles Lutznik) eraldati sellest ida pool asuvast Rogosi mõisast 1816. aastal. Alates asutamisest kuni 1919. aasta võõrandamiseni kuulus mõis von Glasenappide aadliperekonna omandusse. Mõisa viimane omanik oli Christine von Glasenapp.

Mõisahoone on näinud paremaid päevi. Foto: KV.EE

Mõisa peahoone on ehitatud kahes järgus. Ühekorruseline väike krohvitud kivihoone püstitati arvatavasti 19. sajandi alguses varsti peale mõisa asutamist. 1860ndatel ehitati selle paremasse otsa suur kahekorruseline puhta vuugiga tellishoone. Hoonel on nii hilisklassitsistlikke elemente kui ka neorenessanss-elemente. Hoone on säilinud enam-vähem algkujul.

Hoole ja armastusega saab mõisale uue elu sisse puhuda. Foto: KV.EE

Mõisas oli hulganisti kõrvalhooneid, need on aga paljud varemeis ja ümber ehitatud. Peahoone esise väljaku vasakpoolsel serval paiknes pikk kaaristuga ait. Hoone on säilinud, kuid kaaristu kaared on kinni laotud. Peahoonest idas asub tallihoone (varemeis), mida ilmestavad paariti paiknevad kaaraknad.

Mõisa maadel asub mitu erinevas seisukorras abihoonet. Foto: KV.EE

Kinnistule kuni mõisa peahooneni on veetud veetorustik ning valmidus selle kasutamiseks on olemas. Küttelahendusena on mõisas kasutusel olnud ahjud. Olemas ka elektriliitumine. Mõisale on 10 aastat tagasi tehtud ka projekt, mille alusel võimalik ehitusluba taotleda.