Eelmisel nädalal tehtud avalduses ütles inglise-prantsuse telenägu, et otsustas sulgeda peene asutuse, mille avasid tema isa Albert Roux ja onu Michel Roux seenior 56 aastat tagasi, et veeta rohkem aega oma perega.

«Ma tean, et see on paljudele teist suureks šokiks, seega teadke, et seda otsust ei tehtud kergekäeliselt,» kirjutas Roux Jr, kes on esinenud telesaadetes nagu «Michel Roux's French Country Cooking» ja «Hell's Kitchen».