TOP 3 ⟩ Vaata, palju maksavad Rootsi kõige kallimad müügis olevad kodud

Veel eile kirjutas Postimees, et Rootsi eluaseme hinnad on jõudnud põhja, kuid kallist kinnisvara leiab meie läänenaabrite juures küllaga. Mõnda neist on samuti alla hinnatud, kuid see ei tee neid odavaks. Viska pilk peale kolmele kõige kallimale elamule, mida hetkel Rootsis müüakse.