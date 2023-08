See luksuslik aiaelement võib kinnisvara hinnale karuteene teha

Ühendkuningriigi ettevõte Power Sheds viis läbi uuringu, milles selgitati välja, mida inimesed eramut ostes aias näha tahavad ning mida mitte. Selgus, et lausa 39 protsenti vastanutest peab basseini täiesti kasutuks lisandiks ning jätavad sellega eramu parem ostmata. Arusaadavalt on tegemist ülimalt luksusliku lisandiga, kuid selline luksus ei tule tasuta. Basseini peab pidevalt hooldama ning talviseks kasutamiseks soojendama. Power Shedsi ekspertide sõnul võib saareriigis basseini olemasolu vähenda kinnisvara hinda üle 50 tuhande naela jagu.

Uuringus selgus veel, et kinnisvara ostjad ei hinda ka maapind kaevatud batuute, välikööke ja -jõusaale, kunstmuru ja kalega aedu. Eksperdid selgitasid, et kunstmuru olemasolu võib kinnisvara hinda vähendada 15 tuhande naela võrra. Põhjus on lihtne, see pole kuigi ilus ja sellel on ebamugav ja tihti libe kõndida. Veel leidis 38 protsenti vastanutest, et õues asuva mullivanniga elamu jätaksid nad parem ostmata.