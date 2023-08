3 põhjust, miks avalike tualettide uksed põrandani ei ulatu

Tiktokker @mattypstories võttis enda südameasjaks jagada põhjuseid, miks see nii on. Selgub, et kõik kolm väljatootud nüanssi on väga loogilised ja taanduvad kolmele põhjusele: hügieen, praktilisus ja raha.

Nimelt on avalikud käimlad väga palju kasutatavad ja on oluline, et need oleksid puhtad ning hõlpsalt pestavad. Maani mittesuletud kabiiniseinad ja uksed on abiks kiirele ja tõhusale põrandapesule.

Teine põhjus on praktiline ja turvaline - kui kellelgi peaks juhtuma terviserike ja hädaolukord, on lihtsam näha, et keegi vajab abi.

Ja viimane, kuid mitte vähem oluline põhjus on mehe sõnul see, et osaliselt ukseauku kattev uks on lihtsalt mõnevõrra odavam, kui täismõõdus ukseava kattev uks.

Video juures toovad vaatajad välja veel erinevaid põhjuseid, miks see uksesüsteem just selliseks on saanud. Näiteks tagab see parema õhuvahetuse ja läppunud õhk ei jää kabiini pikaks ajaks sumbuma.

Veel rõhutatakse, et kinniste ustega eraldatud vetsudes toimetavad inimesed kauem ja see tekitab järjekordi. Eraldatud «koopas» on hoopis mugavam jääda telefonist uudiseid lugema või oma mõtteid mõlgutada.