Luminor: kodulaenu teenindamine muutub aastate jooksul aina lihtsamaks

«Kui inimesel tekib raskusi või soov on üks kinnisvara teise vastu vahetada, siis alati saab teha vajalikke ümberkorraldusi selleks, et koormust vähendada. Seetõttu ei ole laenu võrdlemine võlaorjusega kindlasti asjakohane, seda enam, et selle abiga ostetakse endale eluase, mis võib ühtlasi olla ka investeering,» sõnas ta.