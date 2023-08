ROHKEM ON ROHKEM ⟩ Maksimalistlik interjöör on muutumas sama tavaliseks kui skandinaavialik minimalism

Järgnevas galeriis on näha maksimalistliku kodu, mis kuulub Inglismaal Coventry linnas elavale Sonia Bhanotile. Plassi kodu sügavatesse ja külluslikesse värvidesse matmine läks talle maksma kõigest tuhat naela.

Milline on maksimalistlik kodu?

«Maksimalistlik disain on stiil ja esteetika, mis tugineb rohkem on rohkem mentaliteedil,» ütleb New Yorgis asuv sisekujundaja Megan Hopp AD-le. Maksimalistlikud interjöörid hõlmavad julget värvide, mustrite ja kihtide kasutamist, et luua ruum, mis austab ja tähistab liialdust. Maksimalism ei ole aga lihtsalt kõikvõimaliku suvaliselt tuppa kuhjamine – see on sama tahtlik ja kureeritud nagu iga teinegi sisekujundustrend.

Maksimalistlikud interjöörid jäljendavad sageli elu rikkamaid osi. See on kujundusstiil, mis segab kokku eklektilised mustrid, tekstuurid ja objektid. «Maksimalism põhineb suurte ja julgete otsuste tegemisel värvi, mustri, tekstuuri, kuju ja vormi osas,» selgitas Hopp. «See on lõbus viis kõik oma lemmikasjad ühte tuppa kokku panna ning neid silmatorkavalt ja mänguliselt näidata.»

Maksimalistlik elamine ei ole aga kunagi segane ega räpane. «Seda ei tohi segi ajada ülekaunistatud, segase või peadpööritavalt virvendava disainiga,» märgib Hopp, lisades, et kõik peab olema siiski loogiline.

Heaks näiteks on siinkohal burleski staari Dita Von Teese'i kodu, mida ta jagas väljaandega AD.

Moeväljaandele Vogue intervjuu andnud sisekujundajal Tina Schnabelil on paar head näpunäidet, kuidas oma maksimalistlik unistuste kodu teoks teha ilma, et see Segasumma suvila muutuks.