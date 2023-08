LIHTNE ⟩ Tark kokkaja kasutab õlipudeli avamisel seda nippi

Kuigi enamik inimesi on harjunud õli pudeleid avama nii, et nad eemaldavad pudeli ava kaitsva katte ja seejärel viskavad selle ära, on tegelikult väikesel plastikust kattel oluline funktsioon. Avatud pudel kipub tavaliselt kiiresti ka väljastpoolt õliseks saama ning selle kasutamine muutub ebamugavaks. Lisaks on raske pudelist vaid väikest kogust rasvainet kätte saada, kirjutab Mirror.