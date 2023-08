Südamekujuline IKEA padi muutis mänguasjatööstust

Lastetoodete valmistamiseks kasutatakse selliseid materjale, värve ja konstruktsioone, et tagada mööbli ergonoomilisus, vastupidavus ja ohutus. Näiteks on ettevõte järk-järgult loobunud kemikaalidest, mis võivad põhjustada meditsiinilisi reaktsioone või on potentsiaalselt kahjulikud. Samuti on keelatud kantserogeensete värvainete kasutamine.