MUINASJUTULINE TALU ⟩ Võrumaal müüakse pealinna paneelika korteri hinna eest kaunist elamist

Koht on sobilik perele suvitamiseks või turismi arendamiseks. Kompleksi kuuluvad elumaja, majutuseks ja peosaaliks laiendatud vana laut, kuur ja saunamaja. Suveti on sealset teed mööda liikumas palju matkajaid ja rattureid, kellega äri ajada. Kinnistul on olemas oma tiik ja palju rohelust pakkuv kõrghaljastusega aed.

Mõnus talu otsib uut pererahvast. Foto: KV.EE

Elumajas asub kolm tuba ja üldpinnaks on 131 ruutmeetrit. Elamiseks välja ehitatud osas on kaks magamistuba, söögi-elutuba ja koridor, kus asub osaliselt ka köök. Elamispinda on hetkel kokku 87,4 ruutmeetrit.

Maja paremasse osasse jääb välja ehitamata 43,6 ruutmeetri suurune maakivist seintega ruum. Hoonet saab kütta ahju, puupliidi ja soojamüüridega. Veesüsteemi majja sisse toodud ei ole ja hetkel saab vett maja ees asuvast kaevust, mis on joogikõlbulik. Maja vastas, kuuri kõrval asub kuivkäimla.

Elumaja sisevaade. Foto: KV.EE

Maja konstruktsioon ning välisseinad on ehitatud maakivist, vahelaed ja katusekonstruktsioon puidust. Katusekattematerjaliks on laastud, mille peale on paigaldatud eterniit. Hiljuti on paigaldatud uued katuseharja plekid.

Lisaks asub elumajast üle tee endine laut, mis on ümberehitatud suure peosaali, kõrvalruumide ja majutusvõimalusega hooneks. Selle pinda on kokku umbes 240 ruutmeetrit.

Elumaja sisevaade. Foto: KV.EE

Müüdava kinnistu suurus kokku on 7522 ruutmeetrit, mis koosneb kahest katastrist ning mida müüakse koos. Elumaja koos kõrvalhoonetega moodustavad ühe katastri ja laudahoone teise katastri. Kahe kinnistu vahelt jookseb läbi sõidutee, kus on minimaalset liiklust.

Lisaks on elumaja hoovis kuur, saun, kaev ja tiik. Tiik on ujutav, kuid vajab uut silda ja puhastamist. Kinnistut ümbritseb kõrghalastus koos viljapuude, marjapõõsaste ja ilutaimedega. Kinnistu servalt avaneb kaunis vaade Haanjale.

Lauda sisevaade. Foto: KV.EE

Talukoht asub Võru linnast 15 kilomeetri kaugusel, kuhu pääseb mööda asfaltkattega maanteed. Vastseliina jääb 6 kilomeetri kaugusele, kus asuvad ka lähimad toidukauplus, tankla, lasteaed ja kool. Lisaks asub läheduses Kagu-Eesti ainus mäesuusakeskus Kütiorg ja selle mitmed põnevad matkarajad. Haanja keskus ja Suur-Munamägi paiknevad 17 kilomeetri kaugusel.