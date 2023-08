Uus hirm! Kaardimasin süüdistas klienti «halva jootraha» jätmises

USA toitlustusasutuste klienditeenindajad elavad peamiselt jootrahast, mistõttu on teisel pool ookeani kombeks jätta teenindajale jootraha, mis moodustab vähemalt 20 protsenti arvest. Reeglina jäetakse see sularahana, seega oli ameeriklanna šokk suur, kui jootraha nõudis kaardimasin ning sellest keeldudes otsustas masin tema kallal kurjustada.

TikToki üles laetud videos räägib Charlotte, kuidas käis paar päeva tagasi väga populaarses smuutisid pakkuvas asutuses. Ta selgitab, et esmalt üllatas teda kui kallis tema smuuti on, tervelt 10,51 dollarit. Kuid kuna ta lasi sellele lisada proteiini, siis lõi ta selles osas käega ja oli valmis maksma.

Järgnev pani teda mõistma, et USA jootrahakultuur on käes ära läinud. Teenindaja küsis, kas Charlotte on nõus summat üles ümmardama, millest ta keeldus. Maksma hakates küsis kaardimasin, kas ta on nõus jätma veel 20-protsendilist jootraha, millest ta samuti loobus. Seejärel teatas masin suurte tähtedega, et Charlotte on jätnud «halva jootraha». Nii pidi ta häbistatult ootama, kuni ta jook valmis saab.