Kinnisvaraportaal õpetab, kuidas leida üürikodu kõigest kolme päevaga

Kohe-kohe algab gümnaasiumites ja kõrgkoolides õppetöö, kuid alati on õpilasi või tudengeid, kellel jääb peavarju otsimine viimasele hetkele. Suur hulk soodsamaid üüripindu on 1. septembriks juba üürilised leidnud, kuid see ei tähenda, et üürikodu leidmine lühikese aja jooksul osutuks võimatuks.