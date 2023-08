KÕIK POLE KADUNUD ⟩ Kiievi naine näitab, kuidas tema aias saagiga lood on

Sõda lõhub Ukrainat jube üle pooleteise aasta – me oleme näinud kohutavaid fotosid purunenud majadest ja täielikult hävinenud hoovidest, kus varem elu õitses, lapsed paljajalu murul jooksid ja puu otsast õuna napsasid. Loodus on lõhki rebitud ja lopsakast saagist võib vaid unistada.

Imekombel on aga Kiievist pärit Lyudmyla koduaed justkui nagu puutumata salaaed, kus sõjast pole jälgegi. Kõik õitseb korraga ja puud kannavad imekauneid vilju – paljud Eestis võivad sellisest saagist und näha. Kuidas see võimalik on?