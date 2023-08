Kuus lihtsat soovitust: mida saad sina teha, et taimekahjustajad ei leviks?

Kui tellid veebi kaudu, aga Euroopa Liidu riigist (sh Eestist), siis peab olema taimega kaasas taimepass. Taimepass on Euroopa Liidu sisene ametlik dokument, mis tõendab, et taimed on kasvatanud registreeritud tootja, kes kuulub riikliku taimetervisealase järelevalve alla, ning et antud taimed on vabad karantiinsetest ja ka reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest (mis on reguleeritud teatud istutamiseks ettenähtud taimedel).

Taimepass. Foto: Erakogu

Ära pane mulda toidupoest ostetud söögikartulit

Kui on soov ise kartulit kasvatada, ei tasu selleks osta toidukartulit poest ega turult, sest nii riskid jällegi taimekahjustajate mulda jõudmisega. Pane maha ainult sertifitseeritud seemnekartul, mis on läbinud mitmekordsed kontrollid. Selliste kartulite pakendid on varustatud etiketiga, mis tõestab sordi õigsust ja et mugulad on vabad karantiinsetest taimekahjustajatest. Sertifitseeritud seemnekartuli kasutamine tagab ka palju parema saagi.

Reisides jälgi alati ka sihtkohariikide nõudeid

Nii nagu ei tohi väljastpoolt Euroopa Liitu tuua koju kaasa seemneid, puu- ja juurvilju, oksakesi, õisi jne, kui neil puuduvad nõutud ametlikud dokumendid, kehtib sama ka teistpidi! Kontrolli kindlasti sihtkohariigi nõudeid, mis rakenduvad taimede või taimsete saadustega reisimisele. Ka sinu kotis olev õun võib transportida sihtriiki ohtlikke taimekahjustajaid. Ole vastutustundlik ja kaitse ka teiste riikide loodust!

Räägi taimetervisest ja ohtlikest taimekahjustajatest ka oma lastega