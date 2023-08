Saage tuttavaks, harilik pihlakas, Sorbus aucuparia – siin-seal see juba punetabki. «Uhke emand, roheline kleit seljas, punased pärlid kaelas,» meenub fotograafile ja kokandusajakirjanikule Hele-Mai Alamaale, kuidas ühes mõistatuses pihlakat ilmekalt kirjeldatakse. Rahvasuu on harjunud ka pihlaka tillukesi vilju kutsuma marjadeks, kuigi botaaniliselt oleks õige nimetada neid hoopis õunteks. Kui pihlakamari poolitada, on näha, et vili meenutab miniatuurset õuna; ka viljaliha koostiselt on need kaks sarnased.