Haljendava murulapi eest hoolitsemine ei ole õnneks omaette teadus. Piisab vaid mõnest põhitõest, et see talve ilusti üle elaks ja kevadel jälle silmailu pakuks. Hilissuvel kipub paljudel aednikel meelest minevat, et muru vajab tähelepanu, sest ilmad muutuvad päev päevalt külmemaks.

Ilusa muruplatsi võtmeks on regulaarne niitmine, kuid see pole ainus kohustuslik töö, mida teha. Just praegu on hädasti vaja ära teha need kolm liigutust: