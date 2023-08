Haapsalu gurmeeturg katab sel nädalalõpul laua metsikute maitsetega

Gurmeeturu üks tõmbenumbreid on kolmekäiguline degustatsioonimenüü, mida saab nautida tasuta raudteejaama paviljonis. Sel aastal on rõhk metsast, aasalt ja rannalt korjatud tooraineil. Maitsmist veavad raamatu „Metsapoole maitsed” autorid Maret Allikas, Margit Välja ja Hele-Mai Alamaa, kelle sõnul käisid ettevalmistused gurmeeturuks kogu suve. Kolmik on kaardistanud kohalikke tootjaid, maitsnud ja katsetanud nende saadusi, lisaks uidanud metsas ja mere ääres, otsides vanu tuttavaid ja avastades uusi toidutaimi. Menüüs on üllatust ja ohhoo-efekti, aga ka maitseid, mis toovad silme ette lapsepõlve, lubavad nad.